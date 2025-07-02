Местные жители столкнутся с довольно продолжительными ограничениями движения в Хмельницком, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

С начала июля водителям следует быть внимательными, ведь из-за ремонта теплосети и жары вводятся ограничения движения в Хмельницком , сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте горсовета, речь идет не только о временном перекрытии дороги возле одного из жилых домов, но и о сезонных запретах для грузовиков на автодорогах области.

Ограничения движения в Хмельницком с 1 по 7 июля относятся к участкам дворовой дороги на проспекте Мира 92/1 со стороны Староконстантиновского шоссе. Здесь будут производиться масштабные работы по ремонту и замене теплосети.

И с 10 утра 1 июля проезд транспорта полностью перекрыт. Автомобили смогут заехать только с другой стороны дома. Поэтому всем, кто живет рядом или ездит по этому маршруту, следует заранее скорректировать свои поездки.

Ограничение движения в Хмельницком в этом случае является вынужденной мерой и касается, прежде всего, безопасности во время ремонтных работ.

Кроме того, из-за жаркой погоды в регионе вводятся еще и сезонные запреты для тяжеловесных транспортных средств. В случае, если температура воздуха поднимается выше +28 градусов, на дороги не будут пускать грузовики весом более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Это стандартная практика, которая имеет целью уберечь дорожное покрытие от преждевременного разрушения, особенно в летний сезон, когда асфальт становится более уязвимым к нагрузкам.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в области подчеркивает, что подобные мероприятия отвечают требованиям украинского законодательства.

Что важно, исключение из этих правил все же есть. Они не касаются машин, которые перевозят опасные или скоропортящиеся грузы, военное имущество, товары двойного назначения или выполняют задачи в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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