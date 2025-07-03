У рамках графіків відключення світла у Київській області знеструмлення планують у Бучанській громаді, повідомляє Politeka.

7 липняь з 9:30 до 19:00 будуть проводитися профілактичні роботи на електромережах, інформує Бучанська міська рада.

Роботи виконає ДТЕК «Київські регіональні електромережі» за адресами: Ворзель, вул. Курортна, 63 та вул. Котляревського, 1. Метою заходів є підвищення надійності електропостачання у громаді та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Міська рада Бучі звертається до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з відключенням світла. Попереднє повідомлення дозволить планувати побутові та робочі справи, враховуючи відсутність електропостачання в зазначений час.

Такі профілактичні роботи є важливою частиною підтримки стабільної роботи електромереж та забезпечення безперебійного постачання електроенергії у подальшому. Після завершення мешканці знову зможуть користуватися якісним і безперебійним електропостачанням.

Для отримання додаткової інформації рекомендується звертатися до Бучанської міської ради або безпосередньо до ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Враховуйте графіки відключення світла у Київській області заздалегідь.

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