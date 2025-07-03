В рамках графиков отключения света в Киевской области обесточивание планируется в Бучанской общине, сообщает Politeka.

7 июля с 9:30 до 19:00 будут проводиться профилактические работы на электросетях, сообщает Бучанский городской совет .

Работы выполнит ДТЭК «Киевские региональные электросети» по адресу: Ворзель, ул. Курортная, 63 и ул. Котляревского, 1. Целью мероприятий является повышение надежности электроснабжения в обществе и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

Городской совет Бучи обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с отключением света. Предварительное сообщение позволит планировать бытовые и рабочие дела, учитывая отсутствие электроснабжения в указанное время.

Такие профилактические работы являются важной частью поддержки стабильной работы электросетей и обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией в дальнейшем. После завершения жители снова смогут пользоваться качественным и бесперебойным электроснабжением.

Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в Бучанский городской совет или непосредственно в ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Учитывайте графики отключения света в Киеве заранее.

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