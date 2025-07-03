Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області видають і зараз, тому розповідаємо детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області знову можна отримати у хабі «Турботи» та продовольчому банку «Тарілка», повідомляє Politeka.

Обидві ініціативи працюють, щоб допомогти тим, хто цього справді потребує. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області зараз надає хаб «Турботи», який нещодавно відновив свою роботу після тимчасової перерви.

Раніше центр довелося закрити через переїзд. Проте, він знову приймає відвідувачів на новій локації. Він залишився у ЦУМі «Львів», але змінив розташування, перемістившись на декілька торгових контейнерів правіше.

Працює центр, як і раніше, з фокусом на найвразливіші категорії. Тут можуть отримати допомогу родини з особами з інвалідністю, багатодітні, самотні батьки, літні люди, переселенці, які нещодавно отримали відповідний статус, а також сім’ї військовослужбовців.

Люди приходять не тільки за продовольством, а й за базовими речами, ліками, засобами гігієни або дитячим харчуванням.

Паралельно у місті працює ще одна важлива ініціатива. Продовольчий банк «Тарілка» реалізує нестандартний підхід до підтримки. Вони буквально рятують їжу — збирають товари, у яких скоро закінчується термін придатності, з магазинів і закладів. Далі вони сортують їх, формують набори й передають людям.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати вулиці Кульпарківській, 158, куди можна звернутись після попередньої реєстрації. «Тарілка» видає пакунки тим, хто перебуває у скрутних життєвих обставинах. На фоні війни, втрат і невизначеності ця підтримка є цінною для багатьох людей.

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