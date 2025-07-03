Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области выдают и сейчас, поэтому рассказываем подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области снова можно получить в хабе "Турботи" и продовольственном банке «Тарелка», сообщает Politeka.

Обе инициативы работают, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области сейчас предоставляет хаб "Турботи", недавно возобновивший свою работу после временного перерыва.

Раньше центр пришлось закрыть из-за переезда. Однако он снова принимает посетителей на новой локации. Он остался в ЦУМе «Львов», но изменил расположение, переместившись на несколько торговых контейнеров правее.

Работает центр по-прежнему с фокусом на самые уязвимые категории. Здесь могут получить помощь семьи с лицами с инвалидностью, многодетные, одинокие родители, пожилые люди, недавно получившие соответствующий статус переселенцы, а также семьи военнослужащих.

Люди приходят не только за продовольствием, но и за базовыми вещами, лекарствами, средствами гигиены или детским питанием.

Параллельно в городе работает еще одна немаловажная инициатива. Продовольственный банк "Тарелка" реализует нестандартный подход к поддержке. Они буквально спасают еду — собирают товары, на которых скоро истекает срок годности, из магазинов и заведений. Далее они сортируют их, формируют наборы и передают людям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить улице Кульпарковской, 158, куда можно обратиться после предварительной регистрации . «Тарелка» выдает свертки тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. На фоне войны, потерь и неопределенности эта поддержка ценна для многих людей.

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