Пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі групи населення можуть безкоштовно отримати гуманітарну допомогу в Одесі.

В Одесі є багато локацій, де ВПО та пенсіонери можуть отримати продукти, ліки, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та предмети побуту в якості гуманітарної допомоги, пише Politeka.

По-перше, в кожному з районів Одеси є муніципальні гуманітарні центри, які займаються роздачею гуманітарки пенсіонерам, а також переселенцям. Вони діють за такими адресами:

Люстдорфська дорога, 33 (загальноосвітня школа №27, Київський район);

сквер Георгія Гамова, 3 (Одеська народна церква, за згодою благодійного фонду "Добрий Самарянин", Хаджибейський р-н);

вул. Рішельєвська, 18 (спеціалізована школа №117, Приморський р-н);

вул. Махачкалинська, 4 (ліцей №22, Пересипський р-н).

Аби отримати гуманітарну допомогу в цих волонтерських центрах, потрібно попередньо зареєструватися за номером телефону чи завітавши за однією з адрес. При отриманні продуктових наборів та інших речей потрібно буде показати свої документи, що посвідчують особу, повідомляє Politeka.

Крім того, в місті діють центри для допомоги переселенцям із окремих регіонів. Наприклад, у "ЯМаріуполь" ВПО з Маріупольського району можна отримати продуктові та гігієнічні набори, консультацію психолога чи юриста, а також для дітей відвідати розважальні, спортивні й освітні заходи.

А "З Бахмутом у серці" — осередок підтримки бахмутян, де їм можуть видати гуманітарні харчові та гігієнічні набори.

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