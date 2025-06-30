В Одесі є багато локацій, де ВПО та пенсіонери можуть отримати продукти, ліки, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та предмети побуту в якості гуманітарної допомоги, пише Politeka.
По-перше, в кожному з районів Одеси є муніципальні гуманітарні центри, які займаються роздачею гуманітарки пенсіонерам, а також переселенцям. Вони діють за такими адресами:
- Люстдорфська дорога, 33 (загальноосвітня школа №27, Київський район);
- сквер Георгія Гамова, 3 (Одеська народна церква, за згодою благодійного фонду "Добрий Самарянин", Хаджибейський р-н);
- вул. Рішельєвська, 18 (спеціалізована школа №117, Приморський р-н);
- вул. Махачкалинська, 4 (ліцей №22, Пересипський р-н).
Аби отримати гуманітарну допомогу в цих волонтерських центрах, потрібно попередньо зареєструватися за номером телефону чи завітавши за однією з адрес. При отриманні продуктових наборів та інших речей потрібно буде показати свої документи, що посвідчують особу, повідомляє Politeka.
Крім того, в місті діють центри для допомоги переселенцям із окремих регіонів. Наприклад, у "ЯМаріуполь" ВПО з Маріупольського району можна отримати продуктові та гігієнічні набори, консультацію психолога чи юриста, а також для дітей відвідати розважальні, спортивні й освітні заходи.
А "З Бахмутом у серці" — осередок підтримки бахмутян, де їм можуть видати гуманітарні харчові та гігієнічні набори.
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