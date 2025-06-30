Пенсионеры, внутренне перемещенные лица и другие уязвимые группы населения могут бесплатно получить гуманитарную помощь в Одессе.

В Одессе много локаций, где ВПЛ и пенсионеры могут получить продукты, лекарства, одежду, обувь, средства личной гигиены и предметы быта в качестве гуманитарной помощи, пишет Politeka.

Во-первых, в каждом из районов Одессы есть муниципальные гуманитарные центры, занимающиеся раздачей гуманитарки пенсионерам, а также переселенцам. Они действуют по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 33 (общеобразовательная школа №27, Киевский район);

сквер Георгия Гамова, 3 (Одесская народная церковь, с согласия благотворительного фонда "Добрый Самарянин", Хаджибейский р-н);

ул. Ришельевская, 18 (специализированная школа №117, Приморский р-н);

ул. Махачкалинская, 4 (лицей №22, Пересыпский р-н).

Чтобы получить гуманитарную помощь в этих волонтерских центрах, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону или посетив один из адресов. При получении продуктовых наборов и других вещей нужно будет показать свои удостоверяющие личность документы, сообщает Politeka.

Кроме того, в городе действуют центры помощи переселенцам из отдельных регионов. Например, в "ЯМариуполь" ВПЛ из Мариупольского района можно получить продуктовые и гигиенические наборы, консультацию психолога или юриста, а также для детей посетить развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия.

А "С Бахмутом в сердце" - центр поддержки бахмутян, где им могут выдать гуманитарные пищевые и гигиенические наборы.

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