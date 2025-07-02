У Харкові ввели графік відключення води, повідомляє Politeka.

КП «ХТМ» інформує про тимчасові відключення гарячої води за низкою адрес.

Зокрема, аварійні роботи розпочалися 2 липня 2025 року і триватимуть до 4 числа на вул. Біблика, будинок 57, під’їзд 1 (3), через необхідність усунення технічного дефекту. Відключення гарячої води заплановане також у будинку 8-Б на вул. Бучми, де через дефект в будинковій системі холодного водопостачання відсутній доступ до квартири 122, тому відключено стояк 9 квартири. Це заплановано з 2 по 4 число.

Аварійні роботи ведуться на вул. Каденюка, 6 (під’їзд 1 (13)) з 2 по 4 липня, де виявлено дефект, а також на просп. Байрона, 181-А, де ремонт триватиме до 8 липня. Тут проводиться ремонт у технічному підпіллі з участю підрядної організації.

Планове усунення дефектів внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання проходять на вул. Франтішка Крала, 71, з 2 по 4 число, а також на просп. Науки, 64, де роботи триватимуть протягом усього липня.

Через ремонтні роботи можуть бути тимчасові незручності у мешканців вказаних будинків. Рекомендується заздалегідь враховувати графік відключення води у Харкові та зробити необхідні запаси. Для уточнення деталей звертайтеся до КП «ХТМ».

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