В Харькове был введен график отключения воды, сообщает Politeka.

КП «ХТМ» информирует о временных отключениях горячей воды по ряду адресов.

В частности, аварийные работы начались 2 июля 2025 и продлятся до 4 числа на ул. Библика, дом 57, подъезд 1(3), из-за необходимости устранения технического дефекта. Отключение горячей воды запланировано также в доме 8-Б по ул. Бучмы, где из-за дефекта в домовой системе холодного водоснабжения отсутствует доступ к квартире 122, поэтому отключен стояк 9 квартиры. Это запланировано со 2 по 4 число.

Аварийные работы ведутся по ул. Каденюка, 6 (подъезд 1(13)) со 2 по 4 июля, где обнаружен дефект, а также на просп. Байрона, 181-А, где ремонт продлится до 8 июля. Здесь производится ремонт в техническом подполье с участием подрядной организации.

Плановое устранение дефектов внутридомовой системы горячего водоснабжения проходит по ул. Франтишка Крала, 71, со 2 по 4 число, а также на просп. Науки, 64, где работы будут продолжаться в течение всего июля.

Из-за ремонтных работ могут быть временные неудобства у жителей указанных домов. Рекомендуется заранее учитывать график отключения воды и сделать необходимые запасы. Для уточнения деталей обращайтесь в КП ХТМ.

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