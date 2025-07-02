Чернігівводоканал повідомляє про графік відключення води у Чернігові, передає Politeka.

3 липня 2025 року з 09:00 до 15:00 у зв’язку з плановою промивкою водопроводу та аварійно-ремонтними роботами можливе тимчасове зниження тиску води, поява осаду, а також припинення водопостачання за кількома адресами міста Чернігова.

Промивка водопроводу по вул. О.Мацієвського, 19 може спричинити зниження тиску та осад у воді у багатоповерхових будинках за адресами: вул. О.Мацієвського, 19 та 29. Аналогічні тимчасові незручності очікуються у приватному секторі по вул. Стрілецька, вул. Добровольців, вул. В.Будника, вул. Алєксєєва, провулках Мезенцева та Льотний у зв’язку з промивкою водопроводу на цих вулицях.

Крім того, по вул. Всіхсвятська, 12 зниження тиску води та поява осаду можливі у багатоповерхових будинках за адресами вул. Всіхсвятська, 6А, 10А, 12 та 12А, пише Politeka.

Через аварійно-ремонтні роботи з заміни засувки на водопроводі діаметром 250 мм по вул. Незалежності, 40 буде повне припинення водопостачання до багатоповерхового будинку за цією адресою.

Мешканців зазначених будинків у місті закликають заздалегідь врахувати графік відключення води у Чернігові та подбати про запаси для себе та своєї родини.

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