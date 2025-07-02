Черниговводоканал сообщает о графике отключения воды в Чернигове, передает Politeka.

3 июля 2025 с 09:00 до 15:00 в связи с плановой промывкой водопровода и аварийно-ремонтными работами возможно временное снижение давления воды, появление осадка, а также прекращение водоснабжения по нескольким адресам города Чернигова.

Промывка водопровода на ул. А.Мациевского, 19 может повлечь за собой снижение давления и осадок в воде в многоэтажных домах по адресам: ул. А.Мациевского, 19 и 29. Аналогичные временные неудобства ожидаются в частном секторе на ул. Стрелецкая, ул. Добровольцев, ул. Большая Будника, ул. Алексеева, переулках Мезенцева и Летное в связи с промывкой водопровода на этих улицах.

Кроме того, на ул. Всехсвятская, 12 снижение давления воды и появление осадка возможны в многоэтажных домах по адресу ул. Всехсвятская, 6А, 10А, 12 и 12А, пишет Politeka.

Из-за аварийно-ремонтных работ по замене задвижки на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Независимости, 40 будет полное прекращение водоснабжения в многоэтажном доме по этому адресу.

Жителей указанных домов в городе призывают заранее учесть такой график отключения воды в Чернигове и позаботиться о запасах для себя, а также для своей семьи.

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