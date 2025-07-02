Люди, які опинилися у скруних життєвих обставинах можуть отримати безкоштовні продукти, які видаються для ВПО та пенсіонерів в Одеській області.

В облцентрі запрацював новий простір для внутрішньо переміщених осіб, і разом із цим розпочалась видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одеській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області стали частиною комплексної програми підтримки вразливих категорій населення.

На черговому засіданні міської ради з питань переселенців, що відбулося 20 червня, представники влади, міжнародних організацій та волонтерських ініціатив обговорили, як краще інтегрувати переселенців у життя громади.

Головною новиною стало відкриття нового хабу за принципом “рівний для рівного”. У просторі не лише надають психологічну та юридичну допомогу, а й видають продовольство.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області наразі доступні й у волонтерському центрі “Гостинна хата”. Продовольчі пакунки формують за підтримки департаменту праці та соціальної політики.

На фоні постійного зростання цін на їжу та загального здорожчання життя, така допомога суттєво полегшує фінансове навантаження.

Набори мають право отримати ті, хто зареєструвався як переселенець після 24 лютого 2022 року й одночасно належить до однієї з вразливих категорій.

Це можуть бути родини з літніми людьми старше 70 років, багатодітні родини, матері або батьки, які виховують дітей самостійно, люди з інвалідністю, а також родини з малюками до трьох років або тими, хто перебуває під опікою.

Видача проходить раз на два місяці. Людям достатньо прийти за адресою вулиця Водопровідна, 13, в робочий день із 9:00 до 15:00. Потрібно мати при собі документи і талон, який видають зранку на місці.

Цей проєкт має ще одну важливу мету — не лише роздати їжу, а й створити спільноту взаємопідтримки, де люди можуть поділитися переживаннями, знайти контакти й не відчувати себе забутими.

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