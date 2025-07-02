Люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатные продукты, которые выдаются для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области.

В облцентре заработало новое пространство для внутренне перемещенных лиц, и вместе с этим началась выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области , сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области стали частью комплексной программы поддержки уязвимых категорий населения.

На очередном заседании городского совета по переселенцам, которое состоялось 20 июня, представители власти, международных организаций и волонтерских инициатив обсудили, как лучше интегрировать переселенцев в жизнь общины.

Главной новостью стало открытие нового хаба по принципу "равный для равного". В пространстве не только оказывают психологическую и юридическую помощь, но и выдают продовольствие.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступны и в волонтерском центре “Гостиная хата”. Продовольственные пакеты формируют при поддержке департамента труда и социальной политики.

На фоне постоянного роста цен на еду и общего удорожания жизни такая помощь существенно облегчает финансовую нагрузку.

Наборы имеют право получить те, кто зарегистрировался как переселенец после 24 февраля 2022 г. и одновременно принадлежит к одной из уязвимых категорий.

Это могут быть семьи с пожилыми людьми старше 70 лет, многодетные семьи, матери или родители, воспитывающие детей самостоятельно, люди с инвалидностью, а также семьи с малышами до трех лет или находящимися на попечении.

Выдача проходит раз в два месяца. Людям достаточно прийти по адресу улица Водопроводная, 13 в рабочий день с 9:00 до 15:00. Нужно иметь при себе документы и талон, выдаваемый утром на месте.

У этого проекта есть еще одна важная цель — не только раздать пищу, но и создать сообщество взаимоподдержки, где люди могут поделиться переживаниями, найти контакты и не чувствовать себя забытыми.

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