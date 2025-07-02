Місцеві мешканці мають враховувати новий графік поїздів у Полтаві, який вже ввела головна залізнична компанія країни.

Новий графік поїздів у Полтаві торкнувся низки маршрутів, повідомляє Politeka.

Як повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", через перехід на літній час і планові ремонтні роботи на залізничних коліях змінилися часи відправлення та прибуття деяких приміських пасажирських складів на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Зокрема, для №7011, який курсує з нашого облцентру до Гребінки, встановлено інший розклад: відправлення з вокзалу тепер о 15:10, а прибуття — о 18:51, тоді як раніше час був 14:47 і 18:55 відповідно.

Новий графік поїздів у Полтаві також зачепив і далекі маршрути, які пролягають через місто. Прямі рейси до Одеси та Вінниці тепер курсують із зручним сполученням через наш облцентр.

Це значно розширює можливості для мешканців і гостей області, які планують подорожі в різних напрямках.

Окрім цього, новий графік поїздів у Полтаві передбачає, що №60/59, який курсує між Одесою і Харковом, тепер підсилює сполучення між нашим містом, Кременчуком, Харковом і Одесою, що є важливим для бізнесу і туризму.

Також змінилися маршрути №125/126 і №129/130, які тепер забезпечують пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким і Тернополем. Для пасажирів це означає більше зручностей і менше пересадок.

Всі деталі про зміни можна переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці". Це допоможе заздалегідь спланувати свої поїздки і обрати найвигідніші по часу та ціні пасажирські склади.

Нагадаємо, що нещодавно анонсували запуск нового маршруту між Івано-Франківськом та Краматорськом, який проходитиме через наш регіон. №228/227 охопить дев’ять областей і стане одним із найдовших рейсів у країні.

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