Новый график поездов в Полтаве затронул ряд маршрутов, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", из-за перехода на летнее время и плановых ремонтных работ на железнодорожных путях изменились времена отправления и прибытия некоторых пригородных пасажирских составов на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине.

В частности, для №7011, курсирующего из нашего облцентра в Гребенку, установлено другое расписание: отправление с вокзала теперь в 15:10, а прибытие — в 18:51, тогда как раньше время было 14:47 и 18:55 соответственно.

Новый график поездов в Полтаве также задел и дальние маршруты, пролегающие через город. Прямые рейсы в Одессу и Винницу теперь курсируют с удобным сообщением через наш облцентр.

Это значительно расширяет возможности для жителей и гостей области, которые планируют поездки по разным направлениям.

Кроме этого, новый график поездов в Полтаве предусматривает, что №60/59, курсирующий между Одессой и Харьковом, теперь усиливает сообщение между нашим городом, Кременчугом, Харьковом и Одессой, что важно для бизнеса и туризма.

Также изменились маршруты №125/126 и №129/130, которые теперь обеспечивают прямое сообщение с Винницей, Жмеринкой, Хмельницким и Тернополем. Для пассажиров это значит больше удобств и меньше пересадок.

Все детали об изменениях можно посмотреть на официальном сайте "Укрзализныци". Это поможет заранее спланировать свои поездки и выбрать наиболее выгодные по времени и цене пассажирские составы.

Напомним, что недавно анонсировали запуск нового маршрута между Ивано-Франковском и Краматорском, который пройдет через наш регион. №228/227 охватит девять областей и станет одним из самых длинных рейсов в стране.

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