Загалом прогноз погоди в Україні обіцяє тепло і стабільність, яке сприятиме відпочинку на свіжому повітрі та активному проведенню часу.

Прогноз погоди в Україні на найближчі три дні обіцяє теплі, переважно ясні і безопадні умови у більшості регіонів, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, з 3 по 5 липня температура повітря буде триматися на комфортному рівні, а атмосферні опади малоймовірні.

У Харкові 3 липня небо впродовж усього дня буде вкрите хмарами, проте без опадів. Температурні показники коливатимуться від +13°C уранці до +24°C удень, вітер помірний, 2–4 м/с. 4-го в місті очікується ясна і тепла погода з денними +30°C, а 5-го – сонячно та безхмарно з температурою до +25°C.

В Одесі з четверга по суботу встановляться ясні і теплі умови. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +27°C до +31°C, вночі – від +18°C до +22°C. Вітер буде слабким. Прогноз опадів мінімальний, тож жителі та гості міста можуть насолоджуватись літніми днями без дощів.

У Києві 3 липня зранку небо протягом дня залишатиметься переважно сонячним, з невеликим збільшенням хмарності ввечері, але без опадів. Стовпчики термометра досягнуть +29°C. 4-го очікується ясність з денними +30°C, а 5-го – ясний день з температурою до +24°C.

Львів зустріне ці дні сонячною погодою. 3 липня вдень стовпчик термометрні показники піднімуться до +32°C, 4-го очікується дещо прохолодніший день із хмарністю вдень та температурою близько +19°C, а 5-го знову день з +24°C. Народні прикмети пов’язують цей період із хорошими врожаями, що добре поєднується з сухим літом.

Загалом прогноз погоди в Україні обіцяє тепло і стабільність, яке сприятиме відпочинку на свіжому повітрі та активному проведенню часу.

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