В общем, прогноз погоды в Украине обещает тепло и стабильность, которое будет способствовать отдыху на свежем воздухе и активному времяпровождению.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня обещает теплые, преимущественно ясные и без осадков условия в большинстве регионов, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, с 3 по 5 июля температура воздуха будет держаться на комфортном уровне, а атмосферные осадки маловероятны.

В Харькове 3 июля небо на протяжении всего дня будет облачно, но без осадков. Температурные показатели будут колебаться от +13°C утром до +24°C днем, ветер умеренный, 2–4 м/с. 4-го в городе ожидается ясная и теплая погода с днем ​​+30°C, а 5-го – солнечно и безоблачно с температурой до +25°C.

В Одессе с четверга по субботу установятся ясные и тёплые условия. Столбики термометров днем ​​будут колебаться от +27°C до +31°C, ночью – от +18°C до +22°C. Ветер будет слабым. Прогноз осадков минимален, так что жители и гости города могут наслаждаться летними днями без дождей.

В Киеве 3 июля утром небо будет оставаться преимущественно солнечным, с небольшим увеличением облачности вечером, но без осадков. Столбики термометра достигнут +29°C. 4-го ожидается ясность с дневными +30°C, а 5-го – ясный день с температурой до +24°C.

Львов встретит эти дни в солнечную погоду. 3 июля днем ​​столбик термометрные показатели поднимутся до +32°C, 4-го ожидается прохладный день с облачностью днем ​​и температурой около +19°C, а 5-го снова день с +24°C. Народные приметы связывают этот период с хорошими урожаями, что хорошо сочетается с сухим летом.

В общем, прогноз погоды в Украине обещает тепло и стабильность, которое будет способствовать отдыху на свежем воздухе и активному времяпровождению.

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