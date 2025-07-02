Прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні свідчить про різноманітні умови, що змінюватимуться від хмарного до ясного неба, повідомляє Politeka.

Уже у четвер, 3 липня, небо над містом буде вкрите хмарами з самого ранку і до пізнього вечора, проте опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься впродовж дня від +13° до +24° градусів, вітер триматиметься на рівні 2–4 м/с, а вологість поступово знизиться з 93% до 56–57%.

Атмосферний тиск підвищиться до 749 мм рт. ст. Народні прикмети цього дня називають його Павутинним, адже за павуком, який плете павутину, можна було передбачити зміну погоди — якщо павук її не розкидає, очікують дощ або бурю, а якщо плете — погода покращиться.

У п’ятницю, 4 липня, у Харкові небо буде ясним протягом усього дня, а температура підніметься до +30°C у денний час. Вітер послабшає до 1-2 м/с, вологість знизиться до 45%, а атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 749-750 мм. Опадів також не прогнозується. За народним повір’ям, якщо 4 липня спекотно, це може передбачати морозний грудень.

Субота, 5-го, почнеться з похмурого ранку, проте вдень у Харкові очікується погожий та безхмарний день із температурою до +25°C. Вітер посилиться до 4-5 м/с, вологість буде змінюватись від 80% уранці до 43% вдень, ймовірність опадів у другій половині дня зросте до 50%, хоча до вечора знову знизиться.

Народна мудрість пов’язує цей день із надією на дощ, який обіцяв хороший урожай хлібів, а вечірній місяць та ранковий туман служили ознаками майбутніх умов.

Прогноз погоди у Харкові на 3–5 липня 2025 року передбачає переважно сухість та тепло з мінливою хмарністю, що дозволить жителям міста планувати активності на свіжому повітрі. Проте не варто забувати про можливу зміну умов.

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