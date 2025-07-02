Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня свидетельствует о различных условиях, которые будут меняться от пасмурного до ясного неба, сообщает Politeka.

Уже в четверг, 3 июля, небо над городом будет покрыто облаками с раннего утра и до позднего вечера, однако осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в течение дня от +13 до +24 градусов, ветер будет держаться на уровне 2–4 м/с, а влажность постепенно снизится с 93% до 56–57%.

Атмосферное давление повысится до 749 мм рт. ст. Народные приметы этого дня называют его Паутинным, ведь за пауком, который плетет паутину, можно было предусмотреть смену погоды — если паук ее не разбрасывает, ожидают дождь или бурю, а если плетет — погода улучшится.

В пятницу, 4 июля, в Харькове небо будет ясным в течение всего дня, а температура поднимется до +30°C в дневные часы. Ветер ослабнет до 1-2 м/с, влажность снизится до 45%, а атмосферное давление будет держаться на уровне около 749-750 мм. Осадков тоже не прогнозируется. По народному поверью, если 4 июля жарко, это может предусматривать морозный декабрь.

Суббота, 5-е, начнется с пасмурного утра, однако днем ​​в Харькове ожидается погожий и безоблачный день с температурой до +25°C. Ветер усилится до 4-5 м/с, влажность будет меняться с 80% утром до 43% днем, вероятность осадков во второй половине дня возрастет до 50%, хотя к вечеру снова снизится.

Народная мудрость связывает этот день с надеждой на дождь, обещавший хороший урожай хлебов, а вечерний месяц и утренний туман служили признаками будущих условий.

Прогноз погоды в Харькове на 3–5 июля 2025 г. предусматривает преимущественно сухость и тепло с переменной облачностью, что позволит жителям города планировать активности на свежем воздухе. Однако не стоит забывать о возможном изменении условий.

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