Внаслідок ремонтів організовано зміни рейсів тролейбусів та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі введено на деякі маршрути через роботи на окремих ділянках дороги міста, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробили у прес-службі Запоріжської міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з відновлення асфальтобетонного покриття двох смуг проїжджої частини по проспекту Соборному в районі будинку №228 у напрямку до греблі ДніпроГЕС, рух автотранспорту тимчасово обмежений по 10 липня.

Внаслідок цього організовано зміни рейсів тролейбусів та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжів:

Маршрут №3 курсуватиме між «4-м Південним мікрорайоном» та «Набережною», а також курсуватимуть два тролейбуси з автономним ходом за напрямком «Піщана» – «Сєдова»;

Маршрут №8 працюватиме між «Сімферопольським шосе» та «Набережною», а також будуть два тролейбуси з автономним ходом на ділянці «Завод Запоріжкабель» – «Сєдова»;

№11 та №17 курсуватимуть за маршрутом «Сєдова» – «Набережна».

Крім того, у зв’язку з ремонтом по проспекту Соборному, внесено новий графік руху транспорту в Запоріжжі. Це стосується тролейбусів на острові Хортиця у будні дні.

Ранковий рейс від зупинки «Сєдова» о 07:51 проходить через такі зупинки:

Торговий центр «Україна» о 08:00,

Проспект Металургів о 08:12,

ДніпроГЕС о 08:23,

Музей Запорозького козацтва о 08:35,

Турбаза «Хортиця» (прибуття о 08:38, відправлення о 08:44),

Вулиця Піщана о 08:59.

Вечірній рейс від зупинки «Вулиця Сєдова» о 16:07 проходить через:

Торговий центр «Україна» о 16:16,

Проспект Металургів о 16:28,

ДніпроГЕС о 16:39,

Музей Запорозького козацтва о 16:51,

Турбаза «Хортиця» (прибуття о 16:54, відправлення о 17:03),

Музей Запорозького козацтва о 17:06,

ДніпроГЕС о 17:18, після чого продовжується до кінцевої зупинки «Сєдова».

Просимо врахувати ці зміни під час планування поїздок та вибачаємося за тимчасові незручності.

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