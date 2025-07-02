Новий графік руху транспорту в Запоріжжі введено на деякі маршрути через роботи на окремих ділянках дороги міста, повідомляє Politeka.net.
Попередження зробили у прес-службі Запоріжської міської ради.
У зв’язку з проведенням робіт з відновлення асфальтобетонного покриття двох смуг проїжджої частини по проспекту Соборному в районі будинку №228 у напрямку до греблі ДніпроГЕС, рух автотранспорту тимчасово обмежений по 10 липня.
Внаслідок цього організовано зміни рейсів тролейбусів та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжів:
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Маршрут №3 курсуватиме між «4-м Південним мікрорайоном» та «Набережною», а також курсуватимуть два тролейбуси з автономним ходом за напрямком «Піщана» – «Сєдова»;
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Маршрут №8 працюватиме між «Сімферопольським шосе» та «Набережною», а також будуть два тролейбуси з автономним ходом на ділянці «Завод Запоріжкабель» – «Сєдова»;
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№11 та №17 курсуватимуть за маршрутом «Сєдова» – «Набережна».
Крім того, у зв’язку з ремонтом по проспекту Соборному, внесено новий графік руху транспорту в Запоріжжі. Це стосується тролейбусів на острові Хортиця у будні дні.
Ранковий рейс від зупинки «Сєдова» о 07:51 проходить через такі зупинки:
- Торговий центр «Україна» о 08:00,
- Проспект Металургів о 08:12,
- ДніпроГЕС о 08:23,
- Музей Запорозького козацтва о 08:35,
- Турбаза «Хортиця» (прибуття о 08:38, відправлення о 08:44),
- Вулиця Піщана о 08:59.
Вечірній рейс від зупинки «Вулиця Сєдова» о 16:07 проходить через:
- Торговий центр «Україна» о 16:16,
- Проспект Металургів о 16:28,
- ДніпроГЕС о 16:39,
- Музей Запорозького козацтва о 16:51,
- Турбаза «Хортиця» (прибуття о 16:54, відправлення о 17:03),
- Музей Запорозького козацтва о 17:06,
- ДніпроГЕС о 17:18, після чого продовжується до кінцевої зупинки «Сєдова».
Просимо врахувати ці зміни під час планування поїздок та вибачаємося за тимчасові незручності.
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