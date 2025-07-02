В результате ремонтов организованы изменения рейсов троллейбусов и введен новый график движения транспорта в Запорожье

Новый график движения транспорта в Запорожье введен на некоторые маршруты из-за работ на отдельных участках дороги города, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было сделано в пресс-службе Запорожского городского совета.

В связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия двух полос проезжей части по проспекту Соборному в районе дома №228 в направлении плотины ДнепроГЭС, движение автотранспорта временно ограничено по 10 июля.

В результате организованы изменения рейсов троллейбусов и введен новый график движения транспорта в Запорожье:

Маршрут №3 будет курсировать между «4-м Южным микрорайоном» и «Набережной», а также будут курсировать два троллейбуса с автономным ходом по направлению «Песчаная» – «Седовая»;

Маршрут №8 будет работать между «Симферопольским шоссе» и «Набережной», а также два троллейбуса с автономным ходом на участке «Завод Запорожкабель» – «Седовая»;

№11 и №17 будут курсировать по маршруту «Седова» – «Набережная».

Кроме того, в связи с ремонтом по проспекту Соборному внесен новый график движения транспорта в Запорожье. Это касается троллейбусов на острове Хортица по будням.

Утренний рейс от остановки «Седова» в 07:51 проходит через следующие остановки:

Торговый центр «Украина» в 08:00,

Проспект Металлургов в 08:12,

ДнепроГЭС в 08:23,

Музей Запорожского казачества в 08:35,

Турбаза «Хортица» (прибытие в 08:38, отправление в 08:44),

Улица Песчаная в 08:59.

Вечерний рейс от остановки «Улица Седова» в 16:07 проходит через:

Торговый центр «Украина» в 16:16,

Проспект Металлургов в 16:28,

ДнепроГЭС в 16:39,

Музей Запорожского казачества в 16:51,

Турбаза «Хортица» (прибытие в 16:54, отправление в 17:03),

Музей Запорожского казачества в 17:06,

ДнепроГЭС в 17:18, после чего продолжается до конечной остановки «Седова».

Просим учесть эти изменения при планировании поездок и приносим извинения за временные неудобства.

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