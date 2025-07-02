Подорожчання круп у Харкові залишається однією з головних тенденцій на харчовому ринку міста, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», середня ціна на гречку у великих супермаркетах України станом на 2 липня 2025 року становить близько 34,10 гривні за кілограм. Водночас розцінки суттєво різняться залежно від торгової мережі: у Auchan гречка коштує 29,90 грн/кг, у Metro – 31,30, Novus пропонує продукт за 31,99, а в Megamarket вартість сягає 43,20.

Протягом червня 2025 року ціни на гречку коливалися в межах 34,00–34,25 грн/кг, а за місяць зросли лише на 0,10 гривень, що свідчить про стабілізацію ринку. Однак, зважаючи на ситуацію у харківських магазинах, реальна картина виглядає дещо інакше.

У місцевій мережі супермаркетів Рост покупці стикаються з помітно вищими розцінками на крупи. Наприклад, гречана крупа смажена "Сто пудов" (1 кг) коштує 53,60 гривні, що майже вдвічі дорожче за середню ціну по країні. Крім того, крупа гречана ядриця "Жменька" (400 г, упаковка 4х100 г) продається за 44,30 грн, а за більшу фасовку — 51,70 грн. Це значно перевищує загальноукраїнські показники і створює додатковий тиск на бюджет мешканців Харкова.

Таке зростання пов’язують із підвищенням вартості сировини, складнощами логістики, а також загальною інфляційною ситуацією в країні. Для споживачів це означає, що гречка, традиційно одна з найпопулярніших круп, стає все менш доступною.

Подорожчання круп у Харкові відчутне і значно перевищує середньоукраїнські показники. Покупцям варто звертати увагу на акції та порівнювати ціни у різних торговельних точках, аби зменшити вплив підвищення вартості продуктів першої необхідності на сімейний бюджет.

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