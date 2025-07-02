Подорожание круп в Харькове остается одной из главных тенденций на продовольственном рынке города, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя цена на гречку в крупных супермаркетах Украины по состоянию на 2 июля 2025 года составляет около 34,10 гривны за килограмм. В то же время, расценки существенно отличаются в зависимости от торговой сети: у Auchan гречка стоит 29,90 грн/кг, у Metro – 31,30, Novus предлагает продукт за 31,99, а в Megamarket стоимость достигает 43,20.

В июне 2025 года цены на гречку колебались в пределах 34,00–34,25 грн/кг, а за месяц выросли всего на 0,10 гривен, что свидетельствует о стабилизации рынка. Однако ввиду ситуации в харьковских магазинах реальная картина выглядит несколько иначе.

В местной сети супермаркетов Рост покупатели сталкиваются с заметно более высокими расценками на крупы. Например, гречневая крупа жареная "Сто пудов" (1 кг) стоит 53,60 гривны, что почти вдвое дороже средней цены по стране. Кроме того, крупа гречневая ядрица "Горсточка" (400 г, упаковка 4х100 г) продается за 44,30 грн, а за большую фасовку - 51,70 грн. Это значительно превышает общеукраинские показатели и создает дополнительное давление на бюджет жителей Харькова.

Такой рост связывается с повышением стоимости сырья, сложностями логистики, а также общей инфляционной ситуацией в стране. Для потребителей это означает, что гречка, традиционно одна из самых популярных круп, становится все менее доступной.

Подорожание круп в Харькове ощутимо и значительно превышает среднеукраинские показатели. Покупателям следует обращать внимание на акции и сравнивать цены в разных торговых точках, чтобы снизить влияние повышения стоимости продуктов первой необходимости на семейный бюджет.

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