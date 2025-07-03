Подорожчання кави у Львові вже стало реальністю для споживачів, і аналітики не виключають подальшого зростання цін у другій половині літа.

Подорожчання кави у Львові стало помітним трендом останніх тижнів, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», вартість популярної розчинної Nescafe Gold (210 г) зросла з 434 грн до 547,20, що становить майже 26% подорожчання за місяць. У червні середній цінник складав 478,08 гривень, а вже з другої половини місяця розцінки різко злетіли. Так, з 19 червня вони встановилися на рівні 547,20, а в окремі дні наприкінці місяця досягала навіть 563,70.

У мережі Auchan, згідно з останніми даними за 2 липня 2025 року, вартість залишається на рівні 547,20 гривень. Для покупців, які регулярно споживають цей напій, таке зростання стало помітним ударом по бюджету, особливо в умовах загального підвищення розцінок на харчі. З початку червня вартість Nescafe Gold зросла на 113,20, що робить цей продукт одним із лідерів за темпами здорожчання серед напоїв.

У місцевих львівських супермаркетах мережі Сільпо розцінки на альтернативні види також залишаються високими. Наприклад:

Зернова "Різдвяна" смажена, 200 г — 289,00 гривень;

Мелена "Віденська" "Львівська ранкова", 250 г — 269,00;

Мелена "Кава Старого Львова" "Люксова", 250 г — 339,00;

Мелена "Кава Старого Львова" "Лігумінна", 250 г — 299,00.

Хоча ці продукти належать до різних цінових сегментів, тенденція до поступового підвищення цін простежується і в них. Причини — складні: зростання вартості імпорту, логістичних витрат, а також коливання валютного курсу.

Подорожчання кави у Львові вже стало реальністю для споживачів, і аналітики не виключають подальшого зростання цін у другій половині літа. У поєднанні з інфляційним тиском це може змусити багатьох переглянути власні звички споживання.

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