Подорожание кофе во Львове уже стало реальностью для потребителей, и аналитики не исключают дальнейший рост цен во второй половине лета.

Подорожание кофе во Львове стало заметным трендом последних недель, сообщает Politeka.

По данным портала « Минфин », стоимость популярной растворимой Nescafe Gold (210 г) выросла с 434 грн. до 547,20, что составляет почти 26% подорожания в месяц. В июне средний ценник составлял 478,08 гривен, а уже со второй половины месяца цены резко взлетели. Так, с 19 июня они установились на уровне 547,20, а в отдельные дни в конце месяца достигали даже 563,70.

В сети Auchan , согласно последним данным за 2 июля 2025 года, стоимость остается на уровне 547,20 гривен. Для покупателей, регулярно потребляющих этот напиток, такой рост стал заметным ударом по бюджету, особенно в условиях общего повышения расценок на продовольствие. С начала июня стоимость Nescafe Gold выросла на 113,20 , что делает этот продукт одним из лидеров по темпам удорожания среди напитков.

В местных львовских супермаркетах сети Сильпо цены на альтернативные виды также остаются высокими. Например:

Зерновая "Рождественская" жареная, 200 г - 289,00 гривен;

Меленая "Венская" "Львовская утренняя", 250 г - 269,00;

Молотый "Кофе Старого Львова" "Люксовый", 250 г - 339,00;

Молотый "Кофе Старого Львова" "Лигуминный", 250 г - 299,00.

Хотя эти продукты относятся к разным ценовым сегментам, тенденция к постепенному повышению цен прослеживается и в них. Причины сложные: рост стоимости импорта, логистических расходов, а также колебания валютного курса.

Подорожание кофе во Львове уже стало реальностью для потребителей, и аналитики не исключают дальнейший рост цен во второй половине лета. В сочетании с инфляционным давлением это может вынудить многих пересмотреть свои привычки потребления.

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