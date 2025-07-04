Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області вже затвердили.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області стосується лише окремого міста, де зростуть ціни на послуги з вивезення сміття, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це варто знати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області затвердили в Охтирській міській раді затвердили. Зокрема там збільшать ціни на послугу з управління побутовими відходами. Згідно з оновленими тарифами, мешканці багатоповерхових будинків тепер платитимуть 58,81 гривні замість попередніх 46,75 гривень, що становить приблизно 25% зростання. Для жителів приватного сектору тариф становитиме 49,68 гривні.

Тим часом у липні підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області не буде на газ, електроенергію та водопостачання.

До травня 2026 року 98% побутових споживачів газу, які обслуговуються компанією Нафтогаз, будуть і надалі сплачувати фіксовану ціну за блакитне паливо — 7,96 гривні за кубометр.

Ще у квітні уряд затвердив постанову, яка передбачає незмінність тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року. Відповідно, у липні українці продовжать сплачувати 4,32 грн за кіловат-годину. Для користувачів двозонних електролічильників зберігається пільговий нічний тариф — 2,16 грн за кіловат-годину, який діє з 23:00 до 07:00.

Що ж до тарифів на водопостачання та водовідведення, то з 1 липня 2025 року їх підвищення не передбачено, відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це означає, що вартість цих послуг залишиться на поточному рівні.

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