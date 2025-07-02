Подорожчання хліба в Одесі є не тимчасовим явищем, а ознакою загального зростання вартості продуктів першої необхідності.

Подорожчання хліба в Одесі фіксується вже не перший тиждень, повідомляє Politeka.

Зокрема, стабільне зростання ціни зафіксовано на популярний лаваш Кавказький. Згідно з даними порталу Мінфін, середня ціна цього продукту у червні 2025 року становила 34,67 грн за 230 грамів. У липні ж ціна вже досягла 34,90, що свідчить про зростання на 1,70 лише за місяць.

Найбільша торгова мережа Auchan, де регулярно моніторяться ціни, з 5 червня по 2 липня утримує незмінну вартість на рівні 34,90 гривні за упаковку лаваша. Якщо порівняти з початком червня, коли вартість ще була 33,20 гривні, стає очевидним факт плавного, але сталого зростання.

Розцінки на інші хлібобулочні вироби в одеських супермаркетах мережі Сільпо 100 грамів хліба подового "Альзас солодовий" коштує 10,90 гривень. "Крафтяр Скандинавський" продається за 12,90 грн, а гречаний подовий — за 12,90 грн за 100 г. Найдорожчим наразі є житньо-пшеничний мультизерновий — 14,19 за 100 грамів.

Фахівці пояснюють таку динаміку кількома чинниками: збільшенням вартості сировини, підвищенням розцінок на енергоносії, логістику, а також сезонними коливаннями. При цьому, за оцінками аналітиків, така тенденція збережеться й у найближчі тижні, оскільки попит на хліб залишається стабільно високим.

Подорожчання хліба в Одесі — це не тимчасове явище, а ознака загального зростання вартості продуктів першої необхідності. У поєднанні з інфляційним тиском це може суттєво вплинути на витрати домогосподарств, особливо у соціально вразливих категорій населення.

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