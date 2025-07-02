Подорожание хлеба в Одессе не временное явление, а признак общего роста стоимости продуктов первой необходимости.

Подорожание хлеба в Одессе фиксируется уже не первую неделю, сообщает Politeka.

В частности, стабильный рост цены зафиксирован на популярный Кавказский лаваш . Согласно данным портала Минфин , средняя цена этого продукта в июне 2025 года составила 34,67 грн. за 230 граммов. В июле цена уже достигла 34,90, что свидетельствует о росте на 1,70 только за месяц.

Крупнейшая торговая сеть Auchan , где регулярно мониторятся цены, с 5 июня по 2 июля удерживает постоянную стоимость на уровне 34,90 гривны за упаковку лаваша. Если сравнить с началом июня, когда стоимость еще была 33,20 грн, становится очевидным факт плавного, но устойчивого роста.

Расценки на другие хлебобулочные изделия в одесских супермаркетах сети Сильпо 100 граммов хлеба подового "Альзас солодовый" стоит 10,90 гривен. "Крафтяр Скандинавский" продается за 12,90 грн, а гречишный подовой — за 12,90 грн за 100 г. Самым дорогим пока является ржано-пшеничный мультизерновой — 14,19 за 100 граммов.

Специалисты объясняют такую ​​динамику несколькими факторами: увеличением стоимости сырья, повышением расценок на энергоносители, логистику, а также сезонными колебаниями. При этом, по оценкам аналитиков, подобная тенденция сохранится и в ближайшие недели, поскольку спрос на хлеб остается стабильно высоким.

Подорожание хлеба в Одессе – это не временное явление, а признак общего роста стоимости продуктов первой необходимости. В сочетании с инфляционным давлением это может существенно повлиять на расходы домохозяйств, особенно у социально уязвимых категорий населения.

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