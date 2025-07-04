Робота для пенсіонерів у Одесі є не винятком, а вже сталою нормою.

Робота для пенсіонерів у Одесі стає доступнішою, різноманітнішою та вигідною, повідомляє Politeka.

Одразу кілька авторитетних компаній у місті відкрили вакансії, де відкрито вітають кандидатів пенсійного віку, пропонуючи стабільну зайнятість, офіційне оформлення і гідну оплату праці.

Зокрема, компанія Master Service шукає водія-кур'єра з власним авто (універсал, мінівен або фургон). Заробітна плата — 25 000 грн + компенсація за пальне та техобслуговування. До обов’язків входить доставка товарів клієнтам, отримання вантажу від перевізників і постачальників.

Перевага — досвід водіння від 2 років, знання міста та автомобільної техніки. Графік: пн–пт з 9:00 до 18:00, дві чергові суботи на місяць. Компанія обіцяє корпоративні знижки, навчання та комфортні умови праці. Це чудовий варіант для активних водіїв, які прагнуть залишатися у формі та при ділі.

Ще одна актуальна пропозиція — касир у ТК «Нове місто». Вимоги: чесність, досвід касових операцій, знання Excel. Гарантують офіційне працевлаштування, стабільну ЗП 15 000 грн і робочий графік з 9:00 до 16:00 (пн–пт). Місце розташування — між ринком «7-й кілометр» та ТЦ «Метро». Для пенсіонерів, які мають досвід у фінансах або обліку — це комфортна можливість працювати в офісі та мати вільні вихідні.

Компанія Delivery-Auto також запрошує пенсіонерів на вакансію адміністратора транзитного складу. Оплата — від 21 000 грн + бонуси за результатами KPI. Основні функції — контроль роботи складу, персоналу, участь у процесах вантаження, документація. Потрібні організаторські здібності та витривалість. Пропонують

Робота для пенсіонерів у Одесі — це не виняток, а вже стала норма. Вакансії з повагою до досвіду, прозорими умовами та комфортним графіком — чудова нагода залишатися активним, фінансово незалежним і соціально залученим.

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