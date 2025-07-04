Работа для пенсионеров в Одессе является не исключением, а уже ставшей нормой.

Работа для пенсионеров в Одессе становится более доступной, разнообразной и выгодной, сообщает Politeka.

Сразу несколько авторитетных компаний в городе открыли вакансии, где открыто приветствуют кандидатов пенсионного возраста, предлагая стабильную занятость, официальное оформление и достойную оплату труда.

В частности, компания Master Service ищет водителя-курьера с собственным авто (универсал, минивэн или фургон) – Заработная плата – 25 000 грн + компенсация за горючее и техобслуживание. В обязанности входит доставка товаров клиентам, получение груза от перевозчиков и поставщиков.

Преимущество – опыт вождения от 2 лет, знание города и автомобильной техники. График: пн–пт с 9:00 до 18:00, две дежурные субботы в месяц. Компания обещает корпоративные скидки, обучение и комфортные условия труда. Это отличный вариант для активных водителей, стремящихся оставаться в форме и при деле.

Еще одно актуальное предложение – кассир в ТК «Новый город» . Требования: честность, опыт кассовых операций, знание Excel. Гарантируют официальное трудоустройство, стабильную ЗП 15 000 грн и рабочий график с 9:00 до 16:00 (пн–пт). Место расположения - между рынком "7-й километр" и ТЦ "Метро". Для пенсионеров, имеющих опыт в финансах или учете, это комфортная возможность работать в офисе и иметь свободные выходные.

Компания Delivery-Auto также приглашает пенсионеров на вакансию администратора транзитного склада . Оплата – от 21 000 грн + бонусы по результатам KPI. Основные функции – контроль работы состава, персонала, участие в процессах погрузки, документация. Необходимы организаторские способности и выносливость. Предлагают

Работа для пенсионеров в Одессе – это не исключение, а уже устоявшаяся норма. Вакансии с уважением к опыту, прозрачным условиям и комфортным графиком — отличный случай оставаться активным, финансово независимым и социально вовлеченным.

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