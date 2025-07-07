Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у різних сферах і з різною зарплатнею.

Дедалі більше компаній пропонують роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, надаючи можливість підтримувати активний спосіб життя та отримувати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

Наразі одразу кілька підприємств шукають відповідальних та досвідчених працівників.

Так, мережа магазинів «Пан Маркет» пропонує вакансію продавця-касира у Шевченківському районі міста. Заробітна плата складає від 15 000 грн (750 грн/день), передбачене офіційне працевлаштування, графік — 4/2 або 3/2. Серед обов’язків — прийом та викладка товару, обслуговування клієнтів на касі, підтримка чистоти у залі. До команди радо приймуть не лише студентів, а й пенсіонерів, головне — комунікабельність, уважність та бажання працювати.

Ще одна цікава пропозиція — від автопарку G Car, де шукають водіїв категорії B для роботи в таксі. До 65% із каси, відсутність застави, можливість викупу авто за 1 грн — ключові переваги співпраці. Машини нові (Peugeot 301, Skoda Scala), передача авто третім особам не потрібна. Така вакансія ідеальна для пенсіонерів із водійським стажем та бажанням працювати за зручним графіком.

Також відкрита вакансія пекаря від ФОП Король І.В. Пропонується як повна, так і часткова зайнятість. Основна вимога — стабільно якісна випічка. Досвід — обов’язковий, від 5 років. Це чудова можливість реалізувати свій талант у пекарській справі та отримати стабільний заробіток.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у різних сферах — від торгівлі до транспорту і харчування. Варто лише обрати напрям, що відповідає навичкам і бажанням, та відгукнутись на вакансію.

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