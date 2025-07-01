Пасажирів попередили про новий графік руху транспорту в Запоріжжі через обмеження руху.

Буде введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі, проте зміни для пасажирів носять лише короткочасний характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті міської ради.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі введуть 7 липня з 10:00 до 14:00. Буде тимчасово припинено пересування трамваїв маршруту №10 на ділянці від вулиці Карпенка-Карого до зупинки «М’ясокомбінат». Це пов’язано з проведенням робіт з заміни контактного дроту на вказаній ділянці.

У цей час пересування трамваїв маршруту №10 буде організовано за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі: від майдану Волі до Автостради та від майдану Волі до Шевченківського мікрорайону. Це дозволить забезпечити пасажирам альтернативні маршрути і мінімізувати незручності, пов’язані з тимчасовим перекриттям ділянки.

Крім того, у зв’язку з ремонтними роботами, які проводить комунальне підприємство «Водоканал» по проспекту Соборному, внесено зміни в розклад руху тролейбусних маршрутів, що курсують до острова Хортиця у будні дні.

Зокрема, тролейбусні рейси відправлятимуться з «Вул. Сєдова» о 07:51 та о 16:07, з наступним графіком по маршруту. Ранковий рейс проїжджатиме такі зупинки: торговий центр «Україна» (08:00), проспект Металургів (08:12), ДніпроГЕС (08:23), Музей Запорозького козацтва (08:35), турбаза «Хортиця» (прибуття о 08:38, відправлення о 08:44), вулиця Піщана (08:59), а далі тролейбус рухатиметься за маршрутом до кінцевої зупинки.

Вечірній рейс також стартуватиме з «Вул. Сєдова» о 16:07 і проходити через ті ж зупинки із відповідним часом: торговий центр «Україна» о 16:16, проспект Металургів о 16:28, ДніпроГЕС о 16:39, Музей Запорозького козацтва о 16:51, турбаза «Хортиця» (прибуття о 16:54, відправлення о 17:03), після чого тролейбус зробить зворотній проїзд через Музей Запорозького козацтва (17:06), ДніпроГЕС (17:18) і продовжить до кінцевої зупинки «Вул. Сєдова».

Також, у зв’язку з проведенням робіт із заміни аварійних опор контактної мережі на проспекті Соборному, у ділянці від площі Університетської до вулиці Дніпровської пересування тролейбусів буде організовано за зміненими маршрутами.

Усі ці тимчасові зміни спрямовані на забезпечення безперебійного транспортного сполучення під час виконання необхідних ремонтних робіт, і водночас враховують комфорт та потреби мешканців міста. Рекомендується враховувати оновлені маршрути і розклад для планування поїздок у вказані дні.

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