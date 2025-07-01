Будет введен новый график движения транспорта в Запорожье, однако изменения для пассажиров носят лишь кратковременный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте городского совета.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен 7 июля с 10:00 до 14:00. Будет временно прекращено передвижение трамваев маршрута №10 на участке от улицы Карпенко-Карого до остановки "Мясокомбинат". Это связано с проведением работ по замене контактной проволоки на указанном участке.

В это время передвижение трамваев №10 будет организовано по новому графику движения транспорта в Запорожье: от майдана Воли до Автострады и от майдана Воли до Шевченковского микрорайона. Это позволит обеспечить пассажирам альтернативные маршруты и минимизировать неудобства, связанные с временным перекрытием участка.

Кроме того, в связи с ремонтными работами, проводимыми коммунальным предприятием «Водоканал» по проспекту Соборному, внесены изменения в расписание движения троллейбусных маршрутов, курсирующих к острову Хортица в будние дни.

В частности, троллейбусные рейсы будут отправляться из «Ул. Седова» в 07:51 и в 16:07, со следующим графиком. Утренний рейс будет проезжать следующие остановки: торговый центр «Украина» (08:00), проспект Металлургов (08:12), ДнепроГЭС (08:23), Музей Запорожского казачества (08:35), турбаза «Хортица» (прибытие в 08:38, отправление в 08:00 а дальше троллейбус будет двигаться по маршруту до конечной остановки.

Вечерний рейс также стартует с «Седова» в 16:07 и проходить через те же остановки с соответствующим временем: торговый центр «Украина» в 16:16, проспект Металлургов в 16:28, ДнепроГЭС в 16:39, Музей Запорожского казачества в 16:51, турбаза «Хортица» троллейбус совершит обратный проезд через Музей Запорожского казачества (17:06), ДнепроГЭС (17:18) и продолжит до конечной остановки «Седова».

Также, в связи с проведением работ по замене аварийных опор контактной сети на проспекте Соборном, в участке от Университетской площади до улицы Днепровской передвижение троллейбусов будет организовано по измененным рейсам.

Все эти временные изменения направлены на обеспечение бесперебойного транспортного сообщения при выполнении необходимых ремонтных работ и учитывают комфорт и потребности жителей города. Рекомендуется учитывать обновленные рейсы и расписание планирования поездок в указанные дни.

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