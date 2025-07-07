Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в разных сферах и с разной зарплатой.

Все больше компаний предлагает работу для пенсионеров в Запорожье, предоставляя возможность поддерживать активный образ жизни и получать дополнительный доход, сообщает Politeka.

Сейчас несколько предприятий ищут ответственных и опытных работников.

Так, сеть магазинов «Пан Маркет» предлагает вакансии продавца-кассира в Шевченковском районе города. Заработная плата составляет от 15 000 грн (750 грн/день), предусмотрено официальное трудоустройство, график – 4/2 или 3/2. Среди обязанностей – прием и выкладка товара, обслуживание клиентов на кассе, поддержка чистоты в зале. В команду с удовольствием примут не только студентов, но и пенсионеров, главное — коммуникабельность, внимательность и желание работать.

Еще одно интересное предложение – от автопарка G Car, где ищут водителей категории B для работы в такси. До 65% из кассы, отсутствие залога, возможность выкупа авто за 1 грн – ключевые преимущества сотрудничества. Машины новые (Peugeot 301, Skoda Scala), передача авто третьим лицам не требуется. Такая вакансия идеальна для пенсионеров с водительским стажем и желанием работать по удобному графику.

Также открыта вакансия пекаря от ФЛП Король И.В. Предлагается как полная, так и частичная занятость. Основное требование – стабильно качественная выпечка. Опыт – обязательный, от 5 лет. Это отличная возможность реализовать свой талант в пекарском деле и получить стабильный заработок.

Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в разных сферах – от торговли до транспорта и питания. Стоит только выбрать направление, отвечающее навыкам и желаниям, и откликнуться на вакансию.

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