Стартувала реєстрація на отримання гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надає благодійна організація "Центр допомоги переселенцям та ветеранам", повідомляє Politeka.net.

Про нову реєстрацію на отримання продуктового набору оголосила організація у своєму Телеграм-каналі.

Стартувала реєстрація на отримання гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Проте пенсіонери можуть розраховувати на підтримку, якщо мають статус ВПО. Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують базової підтримки у вигляді продуктів харчування першої необхідності.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть вимушено переміщені особи, які:

мають офіційну довідку переселенця з адресою реєстрації у місті Дніпро ;

з ; досягли 60-річного віку або є старшими.

Ця допомога — можливість для людей поважного віку, які були змушені залишити рідні домівки через війну, отримати підтримку та полегшення в щоденному житті.

Умови отримання:

Особиста присутність отримувача є обов’язковою . Ніхто з родичів, знайомих чи представників не може отримати гуманітарну допомогу замість заявника.

Необхідно мати при собі копії двох документів : довідки ВПО; ідентифікаційного коду.

Якщо ви не маєте можливості зробити копії заздалегідь, їх можна оформити безпосередньо на місці — за донат на потреби фонду.

Щоб отримати допомогу, необхідно також виконати просту соціальну дію:

бути доданим у друзі на Facebook з офіційною сторінкою благодійного фонду;

поставити 10 вподобань (лайків) під останніми публікаціями.

Варто зазначити, що кількість місць обмежена. Якщо ви або ваші рідні підпадаєте під зазначені критерії, радимо не зволікати з реєстрацією.

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