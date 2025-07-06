Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надає благодійна організація "Центр допомоги переселенцям та ветеранам", повідомляє Politeka.net.
Про нову реєстрацію на отримання продуктового набору оголосила організація у своєму Телеграм-каналі.
Стартувала реєстрація на отримання гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Проте пенсіонери можуть розраховувати на підтримку, якщо мають статус ВПО. Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують базової підтримки у вигляді продуктів харчування першої необхідності.
Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть вимушено переміщені особи, які:
- мають офіційну довідку переселенця з адресою реєстрації у місті Дніпро;
- досягли 60-річного віку або є старшими.
Ця допомога — можливість для людей поважного віку, які були змушені залишити рідні домівки через війну, отримати підтримку та полегшення в щоденному житті.
Умови отримання:
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Особиста присутність отримувача є обов’язковою. Ніхто з родичів, знайомих чи представників не може отримати гуманітарну допомогу замість заявника.
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Необхідно мати при собі копії двох документів:
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довідки ВПО;
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ідентифікаційного коду.
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- Якщо ви не маєте можливості зробити копії заздалегідь, їх можна оформити безпосередньо на місці — за донат на потреби фонду.
Щоб отримати допомогу, необхідно також виконати просту соціальну дію:
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бути доданим у друзі на Facebook з офіційною сторінкою благодійного фонду;
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поставити 10 вподобань (лайків) під останніми публікаціями.
Варто зазначити, що кількість місць обмежена. Якщо ви або ваші рідні підпадаєте під зазначені критерії, радимо не зволікати з реєстрацією.
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