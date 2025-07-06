Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляет благотворительная организация "Центр помощи переселенцам и ветеранам", сообщает Politeka.net.
О новой регистрации на получение продуктового набора объявила организация в своем телеграмм-канале.
Стартовала регистрация на получение гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Однако пенсионеры могут рассчитывать на поддержку, если они имеют статус ВПЛ. Инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в базовой поддержке в виде продуктов питания первой необходимости.
Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут вынужденно перемещенные лица :
- имеют официальную справку переселенца с адресом регистрации в городе Днепр;
- достигли 60-летнего возраста или являются старше.
Эта помощь — возможность для людей преклонных лет, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны, получить поддержку и облегчение в повседневной жизни.
Условия получения:
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Личное присутствие получателя обязательно . Никто из родственников, знакомых или представителей не может получить гуманитарную помощь вместо заявителя.
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Необходимо иметь при себе копии двух документов:
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справки ВПЛ;
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идентификационного кода
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- Если вы не можете сделать копии заранее, их можно оформить непосредственно на месте — за донат на нужды фонда.
Чтобы получить помощь, необходимо также выполнить простое социальное действие :
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быть добавленным в друзья на Facebook с официальной страницей благотворительного фонда;
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поставить 10 предпочтений (лайков) под последними публикациями.
Следует отметить, что количество мест ограничено. Если вы или ваши родные подпадаете под указанные критерии, советуем не откладывать регистрацию.
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