Стартовала регистрация на получение гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляет благотворительная организация "Центр помощи переселенцам и ветеранам", сообщает Politeka.net.

О новой регистрации на получение продуктового набора объявила организация в своем телеграмм-канале.

Стартовала регистрация на получение гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Однако пенсионеры могут рассчитывать на поддержку, если они имеют статус ВПЛ. Инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в базовой поддержке в виде продуктов питания первой необходимости.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут вынужденно перемещенные лица :

имеют официальную справку переселенца с адресом регистрации в городе Днепр ;

с ; достигли 60-летнего возраста или являются старше.

Эта помощь — возможность для людей преклонных лет, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны, получить поддержку и облегчение в повседневной жизни.

Условия получения:

Личное присутствие получателя обязательно . Никто из родственников, знакомых или представителей не может получить гуманитарную помощь вместо заявителя.

Необходимо иметь при себе копии двух документов :

справки ВПЛ; идентификационного кода

Если вы не можете сделать копии заранее, их можно оформить непосредственно на месте — за донат на нужды фонда.

Чтобы получить помощь, необходимо также выполнить простое социальное действие :

быть добавленным в друзья на Facebook с официальной страницей благотворительного фонда;

поставить 10 предпочтений (лайков) под последними публикациями.

Следует отметить, что количество мест ограничено. Если вы или ваши родные подпадаете под указанные критерии, советуем не откладывать регистрацию.

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