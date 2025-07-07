Програма видачі безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харківській області покликана надати підтримку тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Як повідомляється на офіційному Telegram-каналі організації, допомога доступна не лише літнім людям, а й особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), багатодітним родинам, а також батькам із маленькими дітьми.

Програма покликана надати підтримку тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Хто може отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області:

громадяни України віком від 75;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

внутрішньо переміщені особи віком від 65 (які переїхали з лютого 2022 року);

родини переселенців з дітьми до 3 років;

багатодітні сім’ї з малюками до 3 років.

Увага: якщо людина одночасно належить до кількох категорій (наприклад, має інвалідність і статус переселенця), гуманітарну допомогу вона зможе отримати лише за одним критерієм.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України ;

; пенсійне посвідчення (для пенсіонерів);

(для пенсіонерів); посвідчення інвалідності (за наявності);

(за наявності); довідка ВПО (для переселенців);

(для переселенців); свідоцтво про народження дитини (для родин із дітьми).

Графік видачі гуманітарної допомоги:

Понеділок і вівторок (10:00 – 13:00) – пенсіонери віком 75+;

– пенсіонери віком 75+; Середа (10:00 – 13:00) – особи з інвалідністю І та ІІ груп;

– особи з інвалідністю І та ІІ груп; Четвер (10:00 – 13:00) – ВПО віком від 65 років, які переїхали після початку повномасштабної війни;

– ВПО віком від 65 років, які переїхали після початку повномасштабної війни; П’ятниця (10:00 – 13:00) – родини ВПО з дітьми до трьох років та багатодітні сім’ї з малюками.

Важливо:

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області видаються тільки особисто в руки .

. Якщо людина не може прийти самостійно, отримати допомогу може довірена особа, за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Адреса пункту видачі: Харків, вул. Гоголя, 4

За додатковою інформацією можна звертатися в особисті повідомлення через офіційний Instagram-акаунт організації. Актуальні новини про відкриття реєстрації та зміни в графіку публікуються у сторіс Instagram та в Telegram-каналі.

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