Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.
Як повідомляється на офіційному Telegram-каналі організації, допомога доступна не лише літнім людям, а й особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), багатодітним родинам, а також батькам із маленькими дітьми.
Програма покликана надати підтримку тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Хто може отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області:
- громадяни України віком від 75;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- внутрішньо переміщені особи віком від 65 (які переїхали з лютого 2022 року);
- родини переселенців з дітьми до 3 років;
- багатодітні сім’ї з малюками до 3 років.
Увага: якщо людина одночасно належить до кількох категорій (наприклад, має інвалідність і статус переселенця), гуманітарну допомогу вона зможе отримати лише за одним критерієм.
Які документи потрібні:
- паспорт громадянина України;
- пенсійне посвідчення (для пенсіонерів);
- посвідчення інвалідності (за наявності);
- довідка ВПО (для переселенців);
- свідоцтво про народження дитини (для родин із дітьми).
Графік видачі гуманітарної допомоги:
- Понеділок і вівторок (10:00 – 13:00) – пенсіонери віком 75+;
- Середа (10:00 – 13:00) – особи з інвалідністю І та ІІ груп;
- Четвер (10:00 – 13:00) – ВПО віком від 65 років, які переїхали після початку повномасштабної війни;
- П’ятниця (10:00 – 13:00) – родини ВПО з дітьми до трьох років та багатодітні сім’ї з малюками.
Важливо:
- Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області видаються тільки особисто в руки.
- Якщо людина не може прийти самостійно, отримати допомогу може довірена особа, за наявності нотаріально завіреної довіреності.
Адреса пункту видачі: Харків, вул. Гоголя, 4
За додатковою інформацією можна звертатися в особисті повідомлення через офіційний Instagram-акаунт організації. Актуальні новини про відкриття реєстрації та зміни в графіку публікуються у сторіс Instagram та в Telegram-каналі.
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