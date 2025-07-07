Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.
Как сообщается на официальном Telegram-канале организации, помощь доступна не только пожилым людям, но и лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), многодетным семьям, а также родителям с маленькими детьми.
Программа призвана оказать поддержку оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто может получить бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области?
- граждане Украины от 75;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- внутренне перемещенные лица в возрасте от 65 (переехавшие с февраля 2022 года);
- переселенцы с детьми младше 3 лет;
- многодетные с малышами до 3-х лет.
Внимание: если человек одновременно относится к нескольким категориям (например, имеет инвалидность и статус переселенца), гуманитарную помощь он сможет получить только по одному критерию .
Какие документы нужны:
- паспорт гражданина Украины ;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- удостоверение инвалидности (при наличии);
- справка ВПЛ (для переселенцев);
- свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми).
График выдачи гуманитарной помощи:
- Понедельник и вторник (10:00 – 13:00) – пенсионеры в возрасте 75+;
- Среда (10:00 – 13:00) – лица с инвалидностью I и II групп;
- Четверг (10:00 – 13:00) – ВПО от 65 лет, переехавших после начала полномасштабной войны;
- Пятница (10:00 – 13:00) – семьи ВПЛ с детьми до трех лет и многодетные семьи с малышами.
Важно:
- Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области выдаются только лично в руки.
- Если человек не может прийти самостоятельно, получить помощь может доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности .
Адрес пункта выдачи: Харьков, ул. Гоголя, 4
За дополнительной информацией можно обращаться в личные сообщения через официальный Instagram-аккаунт организации. Актуальные новости об открытии регистрации и изменениях в графике публикуются в Instagram и Telegram-канале.
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