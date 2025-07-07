Программа выдачи бесплатных продуктов для пенсионеров в Харьковской области призвана оказать поддержку оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.

Как сообщается на официальном Telegram-канале организации, помощь доступна не только пожилым людям, но и лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), многодетным семьям, а также родителям с маленькими детьми.

Программа призвана оказать поддержку оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области?

граждане Украины от 75;

лица с инвалидностью I и II группы;

внутренне перемещенные лица в возрасте от 65 (переехавшие с февраля 2022 года);

переселенцы с детьми младше 3 лет;

многодетные с малышами до 3-х лет.

Внимание: если человек одновременно относится к нескольким категориям (например, имеет инвалидность и статус переселенца), гуманитарную помощь он сможет получить только по одному критерию .

Какие документы нужны:

паспорт гражданина Украины ;

; пенсионное удостоверение (для пенсионеров);

(для пенсионеров); удостоверение инвалидности (при наличии);

(при наличии); справка ВПЛ (для переселенцев);

(для переселенцев); свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми).

График выдачи гуманитарной помощи:

Понедельник и вторник (10:00 – 13:00) – пенсионеры в возрасте 75+;

– пенсионеры в возрасте 75+; Среда (10:00 – 13:00) – лица с инвалидностью I и II групп;

– лица с инвалидностью I и II групп; Четверг (10:00 – 13:00) – ВПО от 65 лет, переехавших после начала полномасштабной войны;

– ВПО от 65 лет, переехавших после начала полномасштабной войны; Пятница (10:00 – 13:00) – семьи ВПЛ с детьми до трех лет и многодетные семьи с малышами.

Важно:

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области выдаются только лично в руки .

. Если человек не может прийти самостоятельно, получить помощь может доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности .

Адрес пункта выдачи: Харьков, ул. Гоголя, 4

За дополнительной информацией можно обращаться в личные сообщения через официальный Instagram-аккаунт организации. Актуальные новости об открытии регистрации и изменениях в графике публикуются в Instagram и Telegram-канале.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.