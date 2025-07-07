Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.

Как сообщается на официальном Telegram-канале организации, помощь доступна не только пожилым людям, но и лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), многодетным семьям, а также родителям с маленькими детьми.

Программа призвана оказать поддержку оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области?

  • граждане Украины от 75;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • внутренне перемещенные лица в возрасте от 65 (переехавшие с февраля 2022 года);
  • переселенцы с детьми младше 3 лет;
  • многодетные с малышами до 3-х лет.

Внимание: если человек одновременно относится к нескольким категориям (например, имеет инвалидность и статус переселенца), гуманитарную помощь он сможет получить только по одному критерию .

Какие документы нужны:

  • паспорт гражданина Украины ;
  • пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
  • удостоверение инвалидности (при наличии);
  • справка ВПЛ (для переселенцев);
  • свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми).

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График выдачи гуманитарной помощи:

  • Понедельник и вторник (10:00 – 13:00) – пенсионеры в возрасте 75+;
  • Среда (10:00 – 13:00) – лица с инвалидностью I и II групп;
  • Четверг (10:00 – 13:00) – ВПО от 65 лет, переехавших после начала полномасштабной войны;
  • Пятница (10:00 – 13:00) – семьи ВПЛ с детьми до трех лет и многодетные семьи с малышами.

Важно:

  • Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области выдаются только лично в руки.
  • Если человек не может прийти самостоятельно, получить помощь может доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности .

Адрес пункта выдачи: Харьков, ул. Гоголя, 4

За дополнительной информацией можно обращаться в личные сообщения через официальный Instagram-аккаунт организации. Актуальные новости об открытии регистрации и изменениях в графике публикуются в Instagram и Telegram-канале.

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