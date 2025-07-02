Графік відключення газу у Вінницькій області передбачає, що роботи триватимуть у максимально стислі терміни для мінімізації незручностей для жителів.

У Вінницькій області оголошено графік відключення газу у низці населених пунктів через планові профілактичні роботи, спрямовані на оновлення газорозподільної мережі та забезпечення безпеки споживачів, повідомляє Politeka.

З 8:00 7 липня до 18:00 18 липня 2025 року газопостачання тимчасово призупинять у селах Голендри, Голубівка, Левківка, Станилівка, Флоріанівка, Куманівка, Немиринці, Перемога, Хмара, Блажівка, Великий Степ, Овсяники, Воскодовинці, Збараж, Зозулі, Йосипівка, Коритувати, Красне, Лозівка, Самгородок, Сошанське, Широка Гребля, Постолове, Веселий та Червоний Степ.

Окрім того, відключення заплановані у місті Хмільник (вулиця Джерельна) та селі Будків (вулиця Садова) — з 8:00 8 липня до 17:00 9 липня, пише Politeka.

Графік відключення газу у Вінницькій області передбачає, що роботи триватимуть у максимально стислі терміни для мінімізації незручностей для жителів. Профілактичні заходи включають технічне обслуговування, заміну зношених деталей та діагностику систем, щоб уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Мешканцям радять перекрити крани перед газовими приладами, забезпечити доступ до газового обладнання та бути присутніми під час відновлення подачі газу. Відновлення газопостачання відбуватиметься лише після ретельної перевірки систем та підтвердження їх безпеки.

У разі виникнення запитань слід звертатися до служби підтримки Вінницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Ці тимчасові відключення необхідні для підтримки надійності газопостачання, особливо перед опалювальним сезоном.

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