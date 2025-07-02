График отключения газа в Винницкой области предусматривает, что работы продлятся в максимально сжатые сроки для минимизации неудобств для жителей.

В Винницкой области объявлен график отключения газа в ряде населенных пунктов из-за плановых профилактических работ, направленных на обновление газораспределительной сети и обеспечение безопасности потребителей, сообщает Politeka.

С 8:00 7 июля до 18:00 18 июля 2025 года газоснабжение временно приостановят в селах Голендры, Голубовка, Левковка, Станиловка, Флориановка, Куманивка, Немиринцы, Победа, Облако, Блажевка, Большая Степь, Овсяники, Вовсяники, Корыстовать, Красное, Лозовка, Самгородок, Сошанское, Широкая Плотина, Постолово, Веселая и Красная Степь.

Кроме того, отключения запланированы в городе Хмельник (улица Родниковая) и селе Будков (улица Садовая) - с 8:00 8 июля до 17:00 9 июля, пишет Politeka.

График отключения газа в Винницкой области предусматривает, что работы продлятся в максимально сжатые сроки для минимизации неудобств для жителей. Профилактические мероприятия включают техническое обслуживание, замену изношенных деталей и диагностику систем во избежание аварийных ситуаций в будущем.

Жителям советуют перекрыть краны перед газовыми приборами, обеспечить доступ к газовому оборудованию и присутствовать при возобновлении подачи газа. Восстановление газоснабжения происходит только после тщательной проверки систем и подтверждения их безопасности.

В случае возникновения вопросов следует обращаться в службу поддержки Винницкого филиала ООО «Газораспределительные сети Украины». Эти временные отключения необходимы для поддержания надежности газоснабжения, особенно перед отопительным сезоном.

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