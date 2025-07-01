Графік відключення газу в Чернівецькій області буде введено у зв’язку з технічним обслуговуванням та ремонтом магістральних газопроводів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернівецька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

За графіком відключення газу у Чернівецькій області з 2 по 3 липня 2025 року тимчасово припинять газопостачання жителі кількох сіл.

Без газу залишаться села Блищадь, Гринячка, Зелена Липа, Клішківці, Корнешти, Малинці, Млинки, Перебиківці, Поляна, Рухотин, Санківці та Шилівці. Відновлення газопостачання заплановане на 15:00 3 липня.

Причиною відключення є планове технічне обслуговування та ремонт обладнання, яке виконує Карпатське лінійне виробниче управління. Газорозподільна компанія просить мешканців сіл врахувати тимчасові незручності та дотримуватись правил безпеки під час відключення газу.

Для отримання додаткової інформації та консультацій рекомендують звертатися до служби підтримки компанії. Вчасне проведення робіт гарантує надійність газопостачання у майбутньому.

До слова, у Чернівцях також ввели обмеження руху.

Як інформують у міській раді, місто активно ремонтує дороги, і водіям доводиться на певний час звикати до нових умов пересування. Йдеться не просто про косметичні оновлення, а про серйозні роботи, які потребують часткового або повного перекриття проїзду.