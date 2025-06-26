Місцевих мешканців просять із розумінням поставитися до обмежень руху в Чернівцях, які діють на кількох ділянках.

Обмеження руху в Чернівцях торкнулися одразу кількох важливих доріг, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, місто активно ремонтує дороги, і водіям доводиться на певний час звикати до нових умов пересування. Йдеться не просто про косметичні оновлення, а про серйозні роботи, які потребують часткового або повного перекриття проїзду.

Тож усім, хто щодня за кермом, варто бути уважними. Перш за все перекриють вулицю Запорізьку. Ділянка від будинку №4 і до Сторожинецької буде повністю закрита для транспорту впродовж місяця. Початок робіт припав на 25 червня, завершення планується на 25 липня.

Тут триває оновлення вулично-дорожньої інфраструктури. Це повноцінний ремонт, який зачіпає усе дорожнє полотно. На вулиці Марка Черемшини ситуація дещо інша. Тут обмеження руху в Чернівцях будуть частковими, хоча триватимуть стільки ж.

Ремонтні бригади працюватимуть над поточним відновленням покриття, тож проїзд транспорту буде обмежено лише на деяких відрізках. Водіям доведеться зменшувати швидкість і, можливо, обирати об’їзні шляхи, аби не застрягнути в заторах.

Тим часом на вулиці Київській поблизу будинку № 12Б також запроваджують часткове перекриття. Роботи стартують 28 червня і триватимуть до 11 липня. Тут ведуться будівельно-монтажні процеси. І це ще один пункт, де обмеження руху в Чернівцях можуть вплинути на швидкість пересування містом.

Окрім зазначених ділянок, у місті паралельно ремонтують ще кілька вулиць. Наприклад, з 10 по 30 червня діють часткові перекриття на вулиці Йоганна Гете на відрізку між Університетською і Лисенка. Також дорожники працюють на Миколи Лисенка від Лесі Українки до Йоганна Штейнбарга.

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