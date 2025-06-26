Местных жителей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения в Черновцах, действующих на нескольких участках.

Ограничения движения в Черновцах коснулись сразу нескольких важных дорог, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, город активно ремонтирует дороги, и водителям приходится на время привыкать к новым условиям передвижения. Речь идет не просто о косметических обновлениях, а о серьезных работах, требующих частичного или полного перекрытия проезда.

Поэтому всем, кто ежедневно за рулем стоит быть внимательными. Прежде всего, перекроют улицу Запорожскую. Участок от дома №4 и до Сторожинецкой будет полностью закрыт для транспорта в течение месяца. Начало работ пришлось на 25 июня, завершение планируется на 25 июля.

Здесь идет обновление улично-дорожной инфраструктуры. Это полноценный ремонт, затрагивающий все дорожное полотно. На улице Марка Черемшины ситуация несколько иная. Здесь ограничения движения в Черновцах будут частичными, хотя продлятся столько же.

Ремонтные бригады будут работать над текущим восстановлением покрытия, поэтому проезд транспорта будет ограничен только на некоторых отрезках. Водителям придется сбавлять скорость и, возможно, выбирать объездные пути, чтобы не застрять в пробках.

Тем временем на улице Киевской возле дома № 12Б также вводится частичное перекрытие. Работы стартуют 28 июня и продлятся до 11 июля. Здесь ведутся строительно-монтажные процессы. И это еще один пункт, где ограничение движения в Черновцах может повлиять на скорость передвижения по городу.

Кроме указанных участков, в городе параллельно ремонтируют еще несколько улиц. К примеру, с 10 по 30 июня действуют частичные перекрытия на улице Иоганна Гете на отрезке между Университетской и Лысенко. Также дорожники работают на Николая Лысенко от Леси Украинки до Иоганна Штейнбарга.

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