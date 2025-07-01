График отключения газа в Черновецкой области будет введен в связи с техническим обслуживанием и ремонтом магистральных газопроводов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черновицкий филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

По графику отключения газа в Черновицкой области со 2 по 3 июля 2025 временно прекратят газоснабжение жители нескольких сел.

Без газа останутся села Блищадь, Гринячка, Зеленая Липа, Клишковцы, Корнешты, Малинцы, Млынки, Перебыковцы, Поляна, Рухотин, Санковцы и Шиловцы. Возобновление газоснабжения запланировано на 15:00 3 июля.

Причиной отключения является плановое техническое обслуживание и ремонт оборудования, выполняемого Карпатским линейным производственным управлением. Газораспределительная компания просит жителей сел учесть временные неудобства и соблюдать правила безопасности при отключении газа.

Для получения дополнительной информации и консультаций рекомендуется обращаться в службу поддержки компании.

К слову, в Черновцах также были введены ограничения движения.

Как информируют в городском совете, город активно ремонтирует дороги, и водителям приходится на время привыкать к новым условиям передвижения. Речь идет не просто о косметических обновлениях, а о серьезных работах, требующих частичного или полного перекрытия проезда.