Графік відключення води в Луцьку розроблений з урахуванням технічних потреб і безпеки тепломереж.

Графік відключення води в Луцьку охоплює період із травня до кінця серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відключення відбудуться зв’язку з профілактичними ремонтами теплових мереж.

Проте мешканці не залишаться без гарячої води весь час — для кожного району визначено окремі дати, коли не буде постачання.

Наприклад, з 30 червня по 28 липня без гарячої води залишаться мешканці вулиць Корсака, Конякіна, Соборності, Молоді, Карпенка-Карого та Ветеранів. З 2 по 23 липня обмеження стосуватимуться будинків, підключених до котельні на вул. Магістральній: Грабовського, Гнідавської, Ярослава Мудрого, Климчука, Івана Газюка.

Крім того, короткострокові відключення заплановані на окремих адресах: вул. Зоряна, Банкова, 8-го Березня, Свободи, Відродження, Кобилянської, Загороди, Незалежності, Ковельська, Дубнівська, Шевченка, Володимирська, Героїв-добровольців, Мялковського тощо.

Графік відключення води в Луцьку розроблений з урахуванням технічних потреб і безпеки тепломереж. Повний список адрес і термінів доступний на сайті підприємства. Лучан просять завчасно подбати про запаси й поставитися до ситуації з розумінням — це необхідна підготовка до опалювального сезону.

У випадку змін мешканців інформуватимуть додатково.

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