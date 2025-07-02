График отключения воды в Луцке разработан с учетом технических нужд и безопасности теплосетей.

График отключения воды в Луцке охватывает период с мая по конец августа 2025 года, сообщает Politeka.

Отключения произойдут в связи с профилактическими ремонтами тепловых сетей.

Однако жители не останутся без горячей воды все время — для каждого района определены отдельные даты, когда поставки не будут.

К примеру, с 30 июня по 28 июля без горячей воды останутся жители улиц Корсака, Конякина, Соборности, Молодежи, Карпенко-Карого и Ветеранов. Со 2 по 23 июля ограничения будут касаться домов, подключенных к котельной на ул. Магистральной: Грабовского, Гнидавской, Ярослава Мудрого, Климчука, Ивана Газюка.

Кроме того, краткосрочные отключения запланированы по отдельным адресам: ул. Зоряна, Банковая, 8 Марта, Свободы, Возрождения, Кобылянской, Заграждения, Независимости, Ковельская, Дубновская, Шевченко, Владимирская, Героев-добровольцев, Мялковского и т.д.

График отключения воды в Луцке разработан с учетом технических нужд и безопасности теплосетей. Полный список адресов и терминов доступен на сайте предприятия. Лучан просят заблаговременно позаботиться о запасах и отнестись к ситуации с пониманием — это необходимая подготовка к отопительному сезону.

В случае перемен жителей будут информировать дополнительно.

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