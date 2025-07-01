Графік відключення води у Харкові може змінюватися у разі несприятливих погодних умов або технічних обставин.

Графік відключення води у Харкові на 2 липня 2025 року оприлюднили комунальні служби, повідомляє Politeka.

У середу, з 09:00 до 21:00, у частині Новобаварського району тимчасово припинять подачу води. Причина – проведення планово-попереджувальних робіт на електротехнічному обладнанні насосної станції №26. За інформацією водоканалу, ці роботи необхідні для підготовки об’єктів водопроводу до осінньо-зимового періоду.

Під зону відключення потрапляють будинки, розташовані в межах наступних вулиць: Полтавський Шлях, залізничне полотно, Велика Гончарівська, Семінарська, проспект Любові Малої, Юрія Паращука, Профспілковий бульвар, шосе Григорівське, вулиця Дудинської.

Мешканцям рекомендовано заздалегідь зробити запас води на час проведення робіт. У разі виникнення додаткових питань радять звертатися до контакт-центру КП «Харківводоканал».

Зазначимо, що графік відключення води у Харкові може змінюватися у разі несприятливих погодних умов або технічних обставин. Стежити за оновленнями можна на офіційному сайті підприємства або в комунальних пабліках міста.

Відновлення водопостачання планується одразу після завершення робіт, тож просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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