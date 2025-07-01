График отключения воды в Харькове может изменяться при неблагоприятных условиях или технических обстоятельствах.

График отключения воды в Харькове на 2 июля 2025 обнародовали коммунальные службы, сообщает Politeka.

В среду с 09:00 до 21:00 в части Новобаварского района временно прекратят подачу воды. Причина – проведение планово предупредительных работ на электротехническом оборудовании насосной станции №26. По информации водоканала, эти работы необходимы для подготовки объектов водопровода к осенне-зимнему периоду.

Под зону отключения попадают дома, расположенные в пределах следующих улиц: Полтавский шлях, железнодорожное полотно, Большая Гончаровская, Семинарская, проспект Любови Малой, Юрия Паращука, Профсоюзный бульвар, шоссе Григоровское, улица Дудинской.

Жителям рекомендовано заранее произвести запас воды на время проведения работ. В случае возникновения дополнительных вопросов советуют обращаться в контакт-центр КП «Харьковводоканал».

Отметим, что график отключения воды в Харькове может изменяться при неблагоприятных погодных условиях или технических обстоятельствах. Следить за обновлением можно на официальном сайте предприятия или в коммунальных пабликах города.

Восстановление водоснабжения планируется сразу после завершения работ, поэтому просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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