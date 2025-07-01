Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, засобів гігієни та інших базових речей.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати завдяки громадській організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Ця організація працює виключно в межах міста Харкова і надає гуманітарну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Основною метою «Їжа Харків’янам» є підтримка найбільш вразливих категорій населення Харківської територіальної громади, зокрема внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Допомога надається у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та інших базових речей. Наразі ця підтримка є одноразовою, однак організація інформує про можливі зміни через свої офіційні сторінки у соціальних мережах.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові необхідно зареєструватися. Реєстрація проходить через Instagram або офіційний сайт організації, активні посилання на форму реєстрації розміщуються в шапці профілю.

Інформація про початок реєстрації на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові публікується у сторіс Instagram та Telegram-каналі організації. Важливо, щоб заявник був підписаний на обидві сторінки — в Instagram та Telegram.

Видача наборів відбувається виключно в офісі організації. Надсилання допомоги поштою не передбачене. Допомогу можна отримати особисто або через довірену особу, проте при цьому обов’язковою умовою є пред’явлення оригіналів необхідних документів.

Ця ініціатива допомагає підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги у Харкові, забезпечуючи їх найнеобхіднішим у складний час.

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