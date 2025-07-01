Помощь предоставляется в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, средств гигиены и других базовых вещей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря общественной организации «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Эта организация работает исключительно в пределах города Харькова и оказывает гуманитарную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Основной целью «Еда Харьковчанам» является поддержка наиболее уязвимых категорий населения Харьковской территориальной общины, в частности, внутренне перемещенных лиц и пенсионеров. Помощь оказывается в виде продуктовых наборов, средств гигиены и других базовых вещей. В настоящее время эта поддержка одноразовая, однако организация информирует о возможных изменениях через свои официальные страницы в социальных сетях.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове необходимо зарегистрироваться. Регистрация проходит через Instagram или официальный сайт фонда, активные ссылки на форму регистрации размещаются в шапке профиля.

Информация о начале регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове публикуется в Instagram и Telegram-канале. Важно, чтобы заявитель был подписан на обе страницы — в Instagram и Telegram.

Выдача наборов производится исключительно в офисе организации. Отправка помощи по почте не предусмотрена. Поддержку можно получить лично или через доверенное лицо, однако обязательным условием является предъявление оригиналов необходимых документов.

Эта инициатива помогает поддержать тех, кто больше нуждается в помощи, обеспечивая их самым необходимым в сложное время.

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